Impériale sur dur en 2025 avec deux titres consé­cu­tifs remportés en WTA 1000, à Dubai et à Indian Wells, Mirra Andreeva pour­rait se laisser pousser des ailes. Mais celle qui vient de fêter ses 18 ans préfère garder les pieds sur terre.

La Russe a notam­ment donné son ressenti lors d’une confé­rence de presse à Rome quant au regard porté sur elle depuis cette réussite.

« Je dirais que je ne ressens pas vrai­ment de chan­ge­ment. Je pense que je suis toujours la même Mirra, que je gagne ou non le tournoi. Je pense que les joueuses sur le circuit me traitent aussi de la même manière. Rien n’a changé. Je pense qu’elles me trai­te­raient peut‐être diffé­rem­ment si je gagnais cinq Grands Chelems, mais ce n’est pas encore le cas (sourire). Jusqu’à présent, tout reste pareil. »