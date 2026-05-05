Tout le monde connaît la manière très pragmatique qu’avait Rafael Nadal d’aborder les tournois, les uns après les autres, sans ressasser ni se projeter.
Désireuse d’effacer rapidement de sa mémoire sa défaite en finale du WTA 1000 de Madrid, Mirra Andreeva a décidé de s’inspirer de la légende espagnole en faisant directement référence à un passage, devenu viral, de l’une de ses conférences de presse à Rome il y a quelques années (voir ci‐dessous).
Rafa said what he said 🤫 #IBI26 | @RafaelNadal pic.twitter.com/GitLOI1Ym7— Tennis Channel (@TennisChannel) May 5, 2026
« Eh bien, comme l’a dit Rafa, ce qui s’est passé à Madrid s’est passé. Nous voilà donc à Rome. J’ai vu cette vidéo ce matin, alors j’essaie d’adopter cet état d’esprit pour aborder chaque nouveau tournoi après un résultat qui n’était pas génial. Je veux dire, pas le résultat que je souhaitais. Je vais simplement essayer de m’en tenir à cet état d’esprit », a déclaré la jeune joueuse russe de 19 ans face aux médias avant ses débuts dans la capitale italienne.
Publié le mardi 5 mai 2026 à 18:08