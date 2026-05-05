Tout le monde connaît la manière très prag­ma­tique qu’a­vait Rafael Nadal d’aborder les tour­nois, les uns après les autres, sans ressasser ni se projeter.

Désireuse d’ef­facer rapi­de­ment de sa mémoire sa défaite en finale du WTA 1000 de Madrid, Mirra Andreeva a décidé de s’ins­pirer de la légende espa­gnole en faisant direc­te­ment réfé­rence à un passage, devenu viral, de l’une de ses confé­rences de presse à Rome il y a quelques années (voir ci‐dessous).

« Eh bien, comme l’a dit Rafa, ce qui s’est passé à Madrid s’est passé. Nous voilà donc à Rome. J’ai vu cette vidéo ce matin, alors j’es­saie d’adopter cet état d’es­prit pour aborder chaque nouveau tournoi après un résultat qui n’était pas génial. Je veux dire, pas le résultat que je souhai­tais. Je vais simple­ment essayer de m’en tenir à cet état d’es­prit », a déclaré la jeune joueuse russe de 19 ans face aux médias avant ses débuts dans la capi­tale italienne.