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Mirra Andreeva sur sa finale perdue à Madrid : « J’ai regardé cette vidéo de Rafael Nadal ce matin, alors j’es­saie d’adopter cet état d’es­prit pour aborder chaque nouveau tournoi »

Par
Thomas S
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Tout le monde connaît la manière très prag­ma­tique qu’a­vait Rafael Nadal d’aborder les tour­nois, les uns après les autres, sans ressasser ni se projeter. 

Désireuse d’ef­facer rapi­de­ment de sa mémoire sa défaite en finale du WTA 1000 de Madrid, Mirra Andreeva a décidé de s’ins­pirer de la légende espa­gnole en faisant direc­te­ment réfé­rence à un passage, devenu viral, de l’une de ses confé­rences de presse à Rome il y a quelques années (voir ci‐dessous).

« Eh bien, comme l’a dit Rafa, ce qui s’est passé à Madrid s’est passé. Nous voilà donc à Rome. J’ai vu cette vidéo ce matin, alors j’es­saie d’adopter cet état d’es­prit pour aborder chaque nouveau tournoi après un résultat qui n’était pas génial. Je veux dire, pas le résultat que je souhai­tais. Je vais simple­ment essayer de m’en tenir à cet état d’es­prit », a déclaré la jeune joueuse russe de 19 ans face aux médias avant ses débuts dans la capi­tale italienne. 

Publié le mardi 5 mai 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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