Titrée à Saint‐Malo, Naomi Osaka est arrivée à Rome avec l’am­bi­tion de surfer sur sa bonne lancée, pour parfaire sa prépa­ra­tion à Roland‐Garros. Pour son deuxième match dans la ville éter­nelle, la quadruple cham­pionne en Grand Chelem a souf­fert face à Viktorija Golubic, 87e joueuse mondiale, avant de fina­le­ment renverser la rencontre en trois sets (6−2, 5–7, 1–6).

Après le match, l’an­cienne numéro un mondial confie avoir pensé au pire, une fois le premier set perdu.

« Il y a très peu de joueuses qui peuvent rester concen­trées pendant tout un match, et je ne suis pas l’une d’entre elles. Ce qui est amusant dans le tennis, c’est qu’on a toujours la possi­bi­lité de se remettre sur les rails. Il y a eu un moment aujourd’hui où tout allait mal, où j’ai commencé à penser à la possi­bi­lité de prendre un vol pour aller voir ma fille et de revenir quelques jours plus tard pour jouer à Roland‐Garros. Je veux conti­nuer à gagner des matches parce que je pense que la dernière partie de la saison sera très bonne pour moi. Mon objectif est d’être tête de série pour l’US Open », a commenté la Japonaise, dans des propos rapportés par Punto de Break.