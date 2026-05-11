Depuis Rome, où elle va défier Iga Swiatek en huitièmes de finale, la quadruple lauréate en Grand Chelem Naomi Osaka a expliqué pourquoi elle n’utilisait absolument pas l’intelligence artificielle.
❌️🤖 NAOMI OSAKA SE DECLARÓ EN CONTRA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 10, 2026
🗣 « Me parece una locura utilizar ChatGPT y la inteligencia artificial para entender los puntos fuertes y débiles de los adversarios ».
🗣 « Conozco gente que lo utiliza a diario, pero ¿qué pasa si responde… pic.twitter.com/Kt8IC2ZmHf
« Je trouve ça fou d’utiliser ChatGPT et l’intelligence artificielle pour comprendre les forces et les faiblesses de ses adversaires. Je connais des gens qui l’utilisent tous les jours, mais que se passe‐t‐il si ça donne une mauvaise réponse ? Pourquoi je n’utilise pas ces outils ? J’ai entendu dire qu’ils consommaient énormément d’eau, et j’aime l’eau qu’on a sur cette planète », a déclaré la 16e joueuse mondiale.
Publié le lundi 11 mai 2026 à 11:57