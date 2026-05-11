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Naomi Osaka : « Je n’uti­lise abso­lu­ment pas ChatGPT car j’ai entendu dire quelque chose à ce sujet… »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 13�12025

Depuis Rome, où elle va défier Iga Swiatek en huitièmes de finale, la quadruple lauréate en Grand Chelem Naomi Osaka a expliqué pour­quoi elle n’uti­li­sait abso­lu­ment pas l’in­tel­li­gence artificielle. 

​« Je trouve ça fou d’uti­liser ChatGPT et l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle pour comprendre les forces et les faiblesses de ses adver­saires. Je connais des gens qui l’uti­lisent tous les jours, mais que se passe‐t‐il si ça donne une mauvaise réponse ? Pourquoi je n’uti­lise pas ces outils ? J’ai entendu dire qu’ils consom­maient énor­mé­ment d’eau, et j’aime l’eau qu’on a sur cette planète », a déclaré la 16e joueuse mondiale.

Publié le lundi 11 mai 2026 à 11:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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