Depuis Rome, où elle va défier Iga Swiatek en huitièmes de finale, la quadruple lauréate en Grand Chelem Naomi Osaka a expliqué pour­quoi elle n’uti­li­sait abso­lu­ment pas l’in­tel­li­gence artificielle.

❌️🤖 NAOMI OSAKA SE DECLARÓ EN CONTRA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.



🗣 ​« Me parece una locura utilizar ChatGPT y la inte­li­gencia arti­fi­cial para entender los puntos fuertes y débiles de los adver­sa­rios ».



🗣 « ​Conozco gente que lo utiliza a diario, pero ¿qué pasa si responde… pic.twitter.com/Kt8IC2ZmHf — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 10, 2026

​« Je trouve ça fou d’uti­liser ChatGPT et l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle pour comprendre les forces et les faiblesses de ses adver­saires. Je connais des gens qui l’uti­lisent tous les jours, mais que se passe‐t‐il si ça donne une mauvaise réponse ? Pourquoi je n’uti­lise pas ces outils ? J’ai entendu dire qu’ils consom­maient énor­mé­ment d’eau, et j’aime l’eau qu’on a sur cette planète », a déclaré la 16e joueuse mondiale.