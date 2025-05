Si ce n’est pas la première fois que Linda Noskova reçoit des commen­taires haineux, cette fois‐ci est sûre­ment plus diffi­cile à digérer que d’autres.

Alors que la joueuse Tchèque perdait sa mère des suites d’un cancer en juin 2024, sa défaite face à Mirra Andreeva au WTA 1000 de Rome ce dimanche (jour de fête des mères dans certains pays) a engendré de nombreuses attaques de la part de parieurs, décidés à appuyer là où ça fait mal. Décontenancée, la 30e mondiale a répondu sur ses réseaux sociaux.

« À tous ceux qui ont mentionné ma mère après ma défaite, surtout en ce jour de Fête des mères : j’es­père sincè­re­ment que vous trou­verez un jour de la compas­sion dans votre coeur. »

“To everyone who mentioned my mom after my loss, espe­cially on this Mother’s Day : I truly hope you find compas­sion in your heart one day.”



