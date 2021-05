Depuis son sacre en Australie en début d’année, Naomi Osaka s’est incliné en quarts de finale à Miami et au 2e tour à Madrid la semaine dernière. La Japonaise est loin d’être affolée par son élimi­na­tion précoce en Espagne (contre Karolina Muchova). Bien au contraire.

« Je sais que cela peut sembler étrange, mais je suis content de ne perdre. Cela signifie que j’ap­prends. D’une manière ou d’une autre, cela me motive encore plus à m’en­traîner et à m’amé­liorer à chaque entraî­ne­ment. Ce n’est pas une ques­tion de surface mais de confiance en moi. Maintenant que je dois passer de nombreuses heures sur terre battue, j’es­père que je ferai mieux ici qu’à Madrid », a déclaré Naomi Osaka en confé­rence de presse à Rome. Elle affron­tera Daria Kasatkina ou Jessica Pegula pour son 1er match dans la capi­tale italienne.