Passée tout proche de l’éli­mi­na­tion au deuxième tour, face à Viktorija Golubic (87e mondiale) au WTA 1000 de Rome, Naomi Osaka a fina­le­ment réussi à renverser le match en trois sets (6−2, 5–7, 1–6).

Après la rencontre, l’an­cienne numéro un mondiale confie qu’elle a pensé pendant le match à « prendre un avion pour aller voir sa fille ». Interrogée à ce sujet, la quadruple cham­pionne du Grand Chelem a donné plus de détails sur ses propos.

« Très honnê­te­ment, oui. Je me deman­dais si je pouvais prendre un avion, genre, à minuit ou quelque chose comme ça, pour éviter le déca­lage horaire et revenir une semaine avant Roland‐Garros, ce qui est vrai­ment une façon de penser épou­van­table. Et je sais que si Patrick lit ça, il va être furieux, mais bon, c’est la vérité. Je pense que pour ma part, évidem­ment, je suis vrai­ment contente d’avoir pu changer de menta­lité avant que ça n’ar­rive », a expliqué la Japonaise, dans des propos rapportés par Tennis Majors