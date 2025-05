Intraitable sur le court ce samedi, Jasmine Paolini a remporté le WTA 1000 de Rome face à Coco Gauff (6−4, 6–2). Plus que le succès de sa compa­triote, Adriano Panatta a préféré s’at­tarder sur la perfor­mance de la troi­sième joueuse mondiale, sur les antennes de Rai.

Le cham­pion de Roland‐Garros 1976 n’a pris aucune pincette, et a violem­ment critiqué le niveau de jeu de l’Américaine ainsi que le circuit féminin.

« Gauff a perdu sans aucune intel­li­gence. C’est une joueuse de tennis fabri­quée en labo­ra­toire, elle ne change jamais d’ex­pres­sion pendant le match. Elle, ou ceux qui l’en­tourent, ne comprennent pas qu’il faut changer sa façon de jouer. Une joueuse de ce niveau, numéro 3 mondiale et poten­tiel­le­ment numéro 1, devrait changer d’en­traî­neur. Gauff, comme beau­coup d’ath­lètes de haut niveau aujourd’hui, est faite pour jouer sur du dur. Elle a frappé une balle courte que je n’ai même pas vu deux vieilles dames faire dans le club­house. Aujourd’hui, on ne vous apprend plus qu’à frapper fort sans réflé­chir. 95 % des joueuses jouent comme Gauff, celle qui fait le moins d’er­reurs gagne : c’est d’un ennui mortel. J’aime regarder Paolini parce qu’elle pense et fait mal jouer ces joueuses qui ne jouent que d’une seule manière. Elles devraient rester sur le dur et ne pas venir ici. Si elle veut être une vraie cham­pionne, une joueuse de tennis doit être capable de jouer sur n’im­porte quelle surface. Chez les hommes, les grands gagnent partout. Chez les femmes, le clas­se­ment est faussé… On devrait faire un circuit unique­ment sur dur pour ces joueuses de tennis. Elles jouent toutes de la même façon, elles frappent aussi avec une force impres­sion­nante. Mais au tennis, il y a le filet et il y a les lignes : il ne suffit pas de frapper fort, il faut apprendre à jouer au tennis », a commenté l’Italien, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.