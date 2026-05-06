Accueil WTA WTA - Rome

Paolini répond à Sabalenka sur l’idée d’un boycott à Roland‐Garros : « Si nous sommes toutes d’ac­cord et unies, c’est une possibilité »

Par
Laurent Trupiano
-
8444

Aryna Sabalenka a lâché une vraie bombe en évoquant la possi­bi­lité d’un boycott de Roland‐Garros et des tour­nois du grand Chelem. Porte‐parole de cette fronde au sujet du prize money trop faible, la Biélorusse a donc allumé une mèche comme pour savoir si elle était suivie dans cette démarche.

Interrogée à ce sujet, l’Italienne Jasmine Paolini n’a pas dit non.

« Le prize money est un sujet brûlant parmi nous, les athlètes. Nous agis­sons ainsi pour améliorer la situa­tion des joueurs et joueuses, notam­ment en matière de protec­tion, de retraite, de congé mater­nité et de nombreux autres aspects que les tour­nois du Grand Chelem négligent, contrai­re­ment aux circuits ATP et WTA. Nous nous battons pour cela ; nous sommes tous unis et avan­çons dans la même direc­tion. Les tour­nois du Grand Chelem augmentent les gains, mais pas en pour­cen­tage de leurs revenus. Et ils ne contri­buent pas aux retraites ni au congé mater­nité. Donc pour répondre concrè­te­ment à votre ques­tion, je me dis que si nous sommes toutes d’ac­cord et unies, c’est une possibilité. »

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 08:43

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥