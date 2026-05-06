Aryna Sabalenka a lâché une vraie bombe en évoquant la possi­bi­lité d’un boycott de Roland‐Garros et des tour­nois du grand Chelem. Porte‐parole de cette fronde au sujet du prize money trop faible, la Biélorusse a donc allumé une mèche comme pour savoir si elle était suivie dans cette démarche.

Interrogée à ce sujet, l’Italienne Jasmine Paolini n’a pas dit non.

« Le prize money est un sujet brûlant parmi nous, les athlètes. Nous agis­sons ainsi pour améliorer la situa­tion des joueurs et joueuses, notam­ment en matière de protec­tion, de retraite, de congé mater­nité et de nombreux autres aspects que les tour­nois du Grand Chelem négligent, contrai­re­ment aux circuits ATP et WTA. Nous nous battons pour cela ; nous sommes tous unis et avan­çons dans la même direc­tion. Les tour­nois du Grand Chelem augmentent les gains, mais pas en pour­cen­tage de leurs revenus. Et ils ne contri­buent pas aux retraites ni au congé mater­nité. Donc pour répondre concrè­te­ment à votre ques­tion, je me dis que si nous sommes toutes d’ac­cord et unies, c’est une possibilité. »