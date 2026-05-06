Aryna Sabalenka a lâché une vraie bombe en évoquant la possibilité d’un boycott de Roland‐Garros et des tournois du grand Chelem. Porte‐parole de cette fronde au sujet du prize money trop faible, la Biélorusse a donc allumé une mèche comme pour savoir si elle était suivie dans cette démarche.
Interrogée à ce sujet, l’Italienne Jasmine Paolini n’a pas dit non.
« Le prize money est un sujet brûlant parmi nous, les athlètes. Nous agissons ainsi pour améliorer la situation des joueurs et joueuses, notamment en matière de protection, de retraite, de congé maternité et de nombreux autres aspects que les tournois du Grand Chelem négligent, contrairement aux circuits ATP et WTA. Nous nous battons pour cela ; nous sommes tous unis et avançons dans la même direction. Les tournois du Grand Chelem augmentent les gains, mais pas en pourcentage de leurs revenus. Et ils ne contribuent pas aux retraites ni au congé maternité. Donc pour répondre concrètement à votre question, je me dis que si nous sommes toutes d’accord et unies, c’est une possibilité. »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 08:43