Comment ne pas être sonné après une défaite 6–0, 6–0. Une double bulle en finale d’un tournoi comme Rome. Karolina Pliskova a tenté d’ex­pli­quer sa débâcle contre Iga Swiatek en essayant de rester un chouïa posi­tive. Roland‐Garros nous dira réel­le­ment comment elle aura encaissé cette lourde déconvenue.

« Je n’ai même pas été à 5% de mon meilleur tennis. Ce n’était pas pas mon jour. Iga a joué à un très bon niveau et j’ai été très loin de mon meilleur tennis. Je me suis senti mal aujourd’hui et je n’ai pas été bien à aucun moment. C’est diffi­cile de perdre une finale en 50 minutes, mais je n’y penserai plus. Il est très diffi­cile d’être posi­tive pour le moment, mais je suppose que 46 mauvaises minutes ne gâche­ront pas une belle semaine de travail. J’essaierai d’ou­blier ce match le plus vite possible. J’ai passé de bons moments ici, en battant des joueurs de renom. J’ai beau­coup joué au tennis ces dix derniers jours et la pluie a retardé certains matchs. J’ai été un peu fati­guée, mais ce n’est pas une excuse. Maintenant, je vais me reposer quelques jours et voyager à Paris », a regretté Karolina Pliskova, coura­geuse en confé­rence de presse.