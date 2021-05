Pour la première fois depuis le début de la saison, Karolina Pliskova a réussi a atteindre le dernier carré d’un tournoi WTA. Auteure d’un début de saison plus que poussif avant son arrivée dans la ville éter­nelle (10 victoires pour 8 défaites), la Tchèque se rassure même si tout n’a pas été parfait notam­ment au service avec 13 doubles‐fautes au comp­teur. En confé­rence de presse d’après match, elle est revenue sur cette « sensa­tion horrible ».

« Je suis fière de la façon dont je me suis battue aujourd’hui, je ne me sentais pas bien sur le court. Pour une raison quel­conque, je ne jouais pas mon meilleur tennis, mais j’ai trouvé un moyen. Cela peut s’ap­peler de la chance, mais je suis heureuse d’avoir résisté et d’être en demi‐finales. D’un autre côté, je pense que je méri­tais un tel résultat, je cher­chais une demi‐finale depuis long­temps et c’est fina­le­ment arrivé. Ce que je n’ai pas su gérer, ce sont mes problèmes avec le service. Faire des doubles fautes est une sensa­tion horrible, l’une des plus horribles que vous pouvez ressentir sur un court. Il n’y a pas grand chose à dire, à ce moment‐là, tout ce que je voulais, c’était quitter le court. »