Qualifiée pour le deuxième tour dans la capi­tale italienne après une victoire très accro­chée face à Kaja Juvan (7–5, 4–6, 7–5, en 3h05 de jeu), Yulia Putintseva a tout fait pour garder ses nerfs, elle qui est connue pour son compor­te­ment explosif et parfois excessif sur le court. Interrogée par la WTA à l’issue de cette rencontre, la joueuse natu­ra­lisée kazakh a avoué qu’elle n’était pas du tout la même une fois qu’elle lâchait sa raquette. Une double person­na­lité qui la suit depuis son enfance.

« Je suis comme une gang­ster sur le court, mais comme un ange en dehors du court. Je le sais depuis que je suis toute petite. Mon père me disait : ‘Yulia, tu as parfois trop de carac­tère sur le court’. Mais lui aussi avait parfois trop de carac­tère. Nous avions tous les deux un carac­tère diffi­cile lorsque nous travail­lions ensemble. Mais en dehors, c’était beau­coup d’amour et de moments de détente. Nous ne nous sommes jamais disputés en dehors du terrain. Mais tout le temps sur le court. »