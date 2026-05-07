Quand on est consultant, il faut travailler un minimum ses dossiers pour ne pas commettre des erreurs qui peuvent faire du bruit.
Invité sur le plateau TV, Sam qui a du donner ses favoris pour le titre a cité tout simplement Marta Kostyuk.
Sam Querrey picks Kostyuk to make a deep run in Rome 🗣️— Tennis Channel (@TennisChannel) May 6, 2026
Only there’s one small issue…
She withdrew yesterday. 🤣🤣 pic.twitter.com/TYXQ4hEJvN
Ce qui a forcément été difficile à gérer puisque la lauréate du tournoi de Madrid avait été contrainte de déclarer forfait 24 heures plus tôt.
Evidemment ces collègues de travail n’ont pas pu s’empêcher d’éclater de rire.
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 09:21