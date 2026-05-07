Accueil WTA WTA - Rome

Querrey se « ridi­cu­lise » en direct…

Par
Laurent Trupiano
-
1098
Tennis - Wimbledon 2022 -

Quand on est consul­tant, il faut travailler un minimum ses dossiers pour ne pas commettre des erreurs qui peuvent faire du bruit. 

Invité sur le plateau TV, Sam qui a du donner ses favoris pour le titre a cité tout simple­ment Marta Kostyuk. 

Ce qui a forcé­ment été diffi­cile à gérer puisque la lauréate du tournoi de Madrid avait été contrainte de déclarer forfait 24 heures plus tôt. 

Evidemment ces collègues de travail n’ont pas pu s’empêcher d’éclater de rire. 

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 09:21

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥