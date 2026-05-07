Quand on est consul­tant, il faut travailler un minimum ses dossiers pour ne pas commettre des erreurs qui peuvent faire du bruit.

Invité sur le plateau TV, Sam qui a du donner ses favoris pour le titre a cité tout simple­ment Marta Kostyuk.

Sam Querrey picks Kostyuk to make a deep run in Rome 🗣️



Only there’s one small issue…

She with­drew yesterday. 🤣🤣 pic.twitter.com/TYXQ4hEJvN — Tennis Channel (@TennisChannel) May 6, 2026

Ce qui a forcé­ment été diffi­cile à gérer puisque la lauréate du tournoi de Madrid avait été contrainte de déclarer forfait 24 heures plus tôt.

Evidemment ces collègues de travail n’ont pas pu s’empêcher d’éclater de rire.