Alors qu’elle devait effectuer son retour à la compétition cette semaine à l’occasion du WTA 1000 de Rome, deux mois après son dernier match officiel, Emma Raducanu a finalement déclaré forfait au tout dernier moment et dans un timing qui interpelle.
En effet, la joueuse britannique a pris la décision de se retirer quelques minutes seulement après des interviews réalisées avec la presse de son pays où elle semblait se projeter sur ce tournoi de reprise.
Selon la version officielle, l’actuelle 30e joueuse mondiale souffre de séquelles suite à une infection virale. Mais certains de nos confrères anglais semblent dubitatif.
Emma Raducanu withdraws from the Italian Open, citing post‐viral illness. JUST MINUTES after speaking to British reporters looking ahead to the event— Charlie Eccleshare (@CDEccleshare) May 5, 2026
« Emma Raducanu se retire du tournoi de Rome, invoquant des séquelles d’une infection virale. Quelques minutes seulement après avoir parlé à des journalistes britanniques en se projetant sur l’événement », a écrit l’un de nos confrères sur Twitter.
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 14:14