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Raducanu, un forfait qui inter­pelle : « Elle s’est retirée du tournoi seule­ment quelques minutes après avoir parlé à des jour­na­listes en se proje­tant sur l’évènement »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 18�12025

Alors qu’elle devait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion cette semaine à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Rome, deux mois après son dernier match offi­ciel, Emma Raducanu a fina­le­ment déclaré forfait au tout dernier moment et dans un timing qui interpelle.

En effet, la joueuse britan­nique a pris la déci­sion de se retirer quelques minutes seule­ment après des inter­views réali­sées avec la presse de son pays où elle semblait se projeter sur ce tournoi de reprise. 

Selon la version offi­cielle, l’ac­tuelle 30e joueuse mondiale souffre de séquelles suite à une infec­tion virale. Mais certains de nos confrères anglais semblent dubitatif.

« Emma Raducanu se retire du tournoi de Rome, invo­quant des séquelles d’une infec­tion virale. Quelques minutes seule­ment après avoir parlé à des jour­na­listes britan­niques en se proje­tant sur l’évé­ne­ment », a écrit l’un de nos confrères sur Twitter. 

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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