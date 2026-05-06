Alors qu’elle devait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion cette semaine à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Rome, deux mois après son dernier match offi­ciel, Emma Raducanu a fina­le­ment déclaré forfait au tout dernier moment et dans un timing qui interpelle.

En effet, la joueuse britan­nique a pris la déci­sion de se retirer quelques minutes seule­ment après des inter­views réali­sées avec la presse de son pays où elle semblait se projeter sur ce tournoi de reprise.

Selon la version offi­cielle, l’ac­tuelle 30e joueuse mondiale souffre de séquelles suite à une infec­tion virale. Mais certains de nos confrères anglais semblent dubitatif.

Emma Raducanu with­draws from the Italian Open, citing post‐viral illness. JUST MINUTES after spea­king to British repor­ters looking ahead to the event — Charlie Eccleshare (@CDEccleshare) May 5, 2026

« Emma Raducanu se retire du tournoi de Rome, invo­quant des séquelles d’une infec­tion virale. Quelques minutes seule­ment après avoir parlé à des jour­na­listes britan­niques en se proje­tant sur l’évé­ne­ment », a écrit l’un de nos confrères sur Twitter.