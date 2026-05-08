« La commission exécutive ne recommande désormais plus aucune restriction à la participation des athlètes biélorusses aux compétitions organisées par les Fédérations Internationales (FI) et les organisateurs de manifestations sportives internationales », a écrit le Comité international olympique (CIO) dans un communiqué.
Dans des propos relayés par Ouest France après sa victoire contre Barbora Krejcikova (6−2, 6–3) au deuxième tour du WTA 1000 de Rome, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a réagi à cette annonce.
« J’espère vraiment qu’ils vont nous redonner notre drapeau. Je sais à quel point je suis une source d’inspiration pour les jeunes enfants. Ils m’envoient des messages, et je veux simplement qu’ils se sentent en confiance en se disant que peu importe d’où l’on vient, on peut aller tout en haut. Pour moi, représenter un pays aussi petit, et tout le travail que j’ai dû fournir pour arriver au sommet, c’est incroyable. Être parvenue jusqu’ici, ça compte énormément pour moi. Je serais extrêmement fière de représenter le Belarus. »
Pour rappel, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’ATP et la WTA avaient décidé que les joueuses et joueurs russes et biélorusses concourraient sous bannière neutre, sans drapeau ni mention officielle de leur nationalité.
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 10:46