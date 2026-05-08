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Sabalenka fait passer un message : « J’espère vrai­ment qu’ils vont nous redonner notre drapeau. Je serais extrê­me­ment fière de repré­senter ce petit pays »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 19�12025

« La commis­sion exécu­tive ne recom­mande désor­mais plus aucune restric­tion à la parti­ci­pa­tion des athlètes biélo­russes aux compé­ti­tions orga­ni­sées par les Fédérations Internationales (FI) et les orga­ni­sa­teurs de mani­fes­ta­tions spor­tives inter­na­tio­nales », a écrit le Comité inter­na­tional olym­pique (CIO) dans un communiqué. 

Dans des propos relayés par Ouest France après sa victoire contre Barbora Krejcikova (6−2, 6–3) au deuxième tour du WTA 1000 de Rome, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a réagi à cette annonce. 

« J’espère vrai­ment qu’ils vont nous redonner notre drapeau. Je sais à quel point je suis une source d’inspiration pour les jeunes enfants. Ils m’envoient des messages, et je veux simple­ment qu’ils se sentent en confiance en se disant que peu importe d’où l’on vient, on peut aller tout en haut. Pour moi, repré­senter un pays aussi petit, et tout le travail que j’ai dû fournir pour arriver au sommet, c’est incroyable. Être parvenue jusqu’ici, ça compte énor­mé­ment pour moi. Je serais extrê­me­ment fière de repré­senter le Belarus. »

Pour rappel, à la suite de l’in­va­sion de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’ATP et la WTA avaient décidé que les joueuses et joueurs russes et biélo­russes concour­raient sous bannière neutre, sans drapeau ni mention offi­cielle de leur nationalité.

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 10:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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