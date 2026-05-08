« La commis­sion exécu­tive ne recom­mande désor­mais plus aucune restric­tion à la parti­ci­pa­tion des athlètes biélo­russes aux compé­ti­tions orga­ni­sées par les Fédérations Internationales (FI) et les orga­ni­sa­teurs de mani­fes­ta­tions spor­tives inter­na­tio­nales », a écrit le Comité inter­na­tional olym­pique (CIO) dans un communiqué.

Dans des propos relayés par Ouest France après sa victoire contre Barbora Krejcikova (6−2, 6–3) au deuxième tour du WTA 1000 de Rome, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a réagi à cette annonce.

« J’espère vrai­ment qu’ils vont nous redonner notre drapeau. Je sais à quel point je suis une source d’inspiration pour les jeunes enfants. Ils m’envoient des messages, et je veux simple­ment qu’ils se sentent en confiance en se disant que peu importe d’où l’on vient, on peut aller tout en haut. Pour moi, repré­senter un pays aussi petit, et tout le travail que j’ai dû fournir pour arriver au sommet, c’est incroyable. Être parvenue jusqu’ici, ça compte énor­mé­ment pour moi. Je serais extrê­me­ment fière de repré­senter le Belarus. »

Pour rappel, à la suite de l’in­va­sion de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’ATP et la WTA avaient décidé que les joueuses et joueurs russes et biélo­russes concour­raient sous bannière neutre, sans drapeau ni mention offi­cielle de leur nationalité.