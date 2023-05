Auteur d’un début de saison tout à fait remar­quable où elle a décroché son tout premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie avant d’at­teindre la finale à Indian Wells et de remporter le titre Madrid, Aryna Sabalenka n’a sans aucun doute jamais été aussi forte et domi­nante sur un court de tennis. À tel point que certains n’hé­sitent pas à la comparer à la légende Serena Williams, notam­ment pour sa puis­sance et cette incroyable détermination.

Et lors­qu’on lui a demandé si elle était la nouvelle Serena Williams lors de la journée des médias à Rome, la Biélorusse n’a pas tenu à entrer dans ce jeu des comparaisons.

« Je ne sais pas si je suis la nouvelle Serena Williams, je ne le vois pas comme ça, même si j’ad­mets que cela sonne plutôt bien. Je ne pense pas à cette compa­raison ni à aucune autre, je ne me concentre pas sur ces choses. Je me concentre sur le fait de m’amé­liorer chaque jour en tant que joueuse, je ne veux pas penser à autre chose. Cette compa­raison semble un peu folle, mais ça fait du bien d’être consi­dérée comme vrai­ment forte. »