Coup de tonnerre à Rome.
Battue par Sorana Cirstea (27e mondiale), Aryna Sabalenka est tombée dès le troisième tour du WTA 1000 italien : 2–6, 6–3, 7–5, en 2h14 de jeu.
Une défaite inattendue pour la « patronne » du circuit qui a pris un temps mort médical dans le set décisif.
Sorana Cirstea, 36 ans, qui joue la dernière saison de sa carrière, a elle remporté sa toute première face à une numéro 1 mondiale.
« Je n’arrive pas à y croire. C’est l’une des défaites les plus retentissantes depuis longtemps dans le circuit WTA », a réagi le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.
Sorana Cirstea after beating Aryna Sabalenka in Rome to get her first win over a world #1— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 9, 2026
“I’m very very happy. Aryna is an amazing player. She doesn’t need an introduction. She’s number 1 in the world. I’m very happy with the win. I thought I played really well today. I’m… pic.twitter.com/P4NbcaJNgK
Reste à savoir comment Aryna Sabalenka réagira dans deux semaines à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
Publié le samedi 9 mai 2026 à 18:37