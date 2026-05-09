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Sabalenka prend déjà la porte : « Je n’ar­rive pas à y croire. C’est l’une des défaites les plus reten­tis­santes depuis long­temps sur le circuit WTA »

Par
Baptiste Mulatier
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Coup de tonnerre à Rome. 

Battue par Sorana Cirstea (27e mondiale), Aryna Sabalenka est tombée dès le troi­sième tour du WTA 1000 italien : 2–6, 6–3, 7–5, en 2h14 de jeu. 

Une défaite inat­tendue pour la « patronne » du circuit qui a pris un temps mort médical dans le set décisif. 

Sorana Cirstea, 36 ans, qui joue la dernière saison de sa carrière, a elle remporté sa toute première face à une numéro 1 mondiale. 

« Je n’ar­rive pas à y croire. C’est l’une des défaites les plus reten­tis­santes depuis long­temps dans le circuit WTA », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X. 

Reste à savoir comment Aryna Sabalenka réagira dans deux semaines à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

Publié le samedi 9 mai 2026 à 18:37

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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