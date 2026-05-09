Coup de tonnerre à Rome.

Battue par Sorana Cirstea (27e mondiale), Aryna Sabalenka est tombée dès le troi­sième tour du WTA 1000 italien : 2–6, 6–3, 7–5, en 2h14 de jeu.

Une défaite inat­tendue pour la « patronne » du circuit qui a pris un temps mort médical dans le set décisif.

Sorana Cirstea, 36 ans, qui joue la dernière saison de sa carrière, a elle remporté sa toute première face à une numéro 1 mondiale.

« Je n’ar­rive pas à y croire. C’est l’une des défaites les plus reten­tis­santes depuis long­temps dans le circuit WTA », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.

Sorana Cirstea after beating Aryna Sabalenka in Rome to get her first win over a world #1



“I’m very very happy. Aryna is an amazing player. She doesn’t need an intro­duc­tion. She’s number 1 in the world. I’m very happy with the win. I thought I played really well today. I’m… pic.twitter.com/P4NbcaJNgK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 9, 2026

Reste à savoir comment Aryna Sabalenka réagira dans deux semaines à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).