Contrairement à sa collègue et concur­rente du circuit, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek n’est pas une va‐t‐en‐guerre.

Interrogée sur la possi­bi­lité de voir les meilleurs joueurs boycotter Roland‐Garros et les prochains tour­nois du Grand Chelem afin d’ob­tenir gain de cause en termes de redis­tri­bu­tion des revenus, la Polonaise a fait preuve de retenue, expli­quant qu’une « grève » serait un cas assez extrême.

« Je pense qu’on a une bonne commu­ni­ca­tion entre nous. Parfois, quand c’est un sujet impor­tant, on est prêts à en discuter ensemble. La même chose s’est produite avec le calen­drier, quand des chan­ge­ments ont été apportés aux tour­nois obli­ga­toires. Malheureusement, on a réagi un peu tard. Je pense qu’on a une vision assez claire et simi­laire. Mais boycotter le tournoi, c’est une situa­tion un peu extrême. Je ne sais pas. Je suppose qu’en tant que joueurs, nous sommes là pour jouer en tant qu’in­di­vidus, et nous sommes en compé­ti­tion les uns contre les autres. Il y a eu des situa­tions de ce genre, donc c’est vrai­ment diffi­cile pour moi de dire comment ça fonc­tion­ne­rait, si c’est même envi­sa­geable. Pour l’ins­tant, je n’ai rien entendu. »