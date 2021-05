De retour sur les courts près de trois mois après son dernier match disputé en demi‐finales de l’Open d’Australie, Serena Williams s’est inclinée d’en­trée à Rome pour son 1000e match en carrière (6–7(6), 5–7) face à l’Argentine Nadia Podoroska, demi‐finaliste en titre à Roland Garros. En confé­rence de presse d’après match, la cham­pionne améri­caine a reconnu bien volon­tiers qu’elle n’était pas encore prête pour l’exigence de la terre battue.

« Je dois juste y arriver. Peut‐être ai‐je besoin de quelques matchs de plus ? Je vais essayer de comprendre cela avec mon équipe et voir ce que nous aime­rions faire. Il faut que je retrouve du rythme, même pour glisser et être en confiance avec ça, avec du mouve­ment, et essayer de ne pas me casser la cheville quand je bouge. J’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions de faire des coups gagnants mais ce n’est pas passé. Dans l’en­semble, c’était bien pour moi de jouer une telle joueuse sur terre battue aujourd’hui (mercredi), mais c’est un peu frus­trant. Mais tout va bien. C’est comme ça. »