Tombeuse surprise de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, au troisième tour du WTA 1000 de Rome, Sorana Cirstea a confirmé ses bonnes dispositions dans la capitale italienne en dominant facilement Noskova ce lundi (6−2, 6–4).
La Roumaine, âgée de 36 ans et qui prendra sa retraite en fin de saison, a évoqué l’utilisation de l’intelligence artificielle et de ChatGPT en conférence de presse d’après match. Et visiblement, ce n’est pas vraiment son truc. Extraits.
Q. Je discutais avec un joueur qui m’a parlé d’un autre joueur affirmant utiliser l’IA pour analyser ses adversaires, leurs forces et leurs faiblesses. En tant que joueuse, trouvez‐vous que c’est une bonne idée d’utiliser ChatGPT ?
SORANA CIRSTEA : Non, je suis un peu de la vieille école. Je m’appuie beaucoup sur l’analyse de mon entraîneur. Bien sûr, je jette un petit coup d’œil. Je regarde des vidéos. C’est le travail de mon entraîneur. Mais bien sûr, je m’implique aussi. Je n’ai pas ChatGPT. Je connais des gens qui l’utilisent. Chacun est libre de faire ce qui lui convient. Pour moi, au final, c’est bien sûr très utile de savoir ce que fait son adversaire et d’avoir une petite idée de ce à quoi s’attendre. Je pense que l’important, c’est d’être capable d’imposer son jeu. Si on joue bien, peu importe les atouts de l’adversaire, ça n’aura finalement aucune importance. Bien sûr, je pense que tout cela est important jusqu’à un certain point.
Publié le lundi 11 mai 2026 à 18:08