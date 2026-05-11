Tombeuse surprise de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, au troi­sième tour du WTA 1000 de Rome, Sorana Cirstea a confirmé ses bonnes dispo­si­tions dans la capi­tale italienne en domi­nant faci­le­ment Noskova ce lundi (6−2, 6–4).

La Roumaine, âgée de 36 ans et qui prendra sa retraite en fin de saison, a évoqué l’uti­li­sa­tion de l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle et de ChatGPT en confé­rence de presse d’après match. Et visi­ble­ment, ce n’est pas vrai­ment son truc. Extraits.

Q. Je discu­tais avec un joueur qui m’a parlé d’un autre joueur affir­mant utiliser l’IA pour analyser ses adver­saires, leurs forces et leurs faiblesses. En tant que joueuse, trouvez‐vous que c’est une bonne idée d’uti­liser ChatGPT ?

SORANA CIRSTEA : Non, je suis un peu de la vieille école. Je m’ap­puie beau­coup sur l’ana­lyse de mon entraî­neur. Bien sûr, je jette un petit coup d’œil. Je regarde des vidéos. C’est le travail de mon entraî­neur. Mais bien sûr, je m’im­plique aussi. Je n’ai pas ChatGPT. Je connais des gens qui l’uti­lisent. Chacun est libre de faire ce qui lui convient. Pour moi, au final, c’est bien sûr très utile de savoir ce que fait son adver­saire et d’avoir une petite idée de ce à quoi s’at­tendre. Je pense que l’im­por­tant, c’est d’être capable d’im­poser son jeu. Si on joue bien, peu importe les atouts de l’ad­ver­saire, ça n’aura fina­le­ment aucune impor­tance. Bien sûr, je pense que tout cela est impor­tant jusqu’à un certain point.