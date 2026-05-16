Grâce à sa victoire contre Cori Gauff en finale ce samedi (6−4, 6–7 [3], 6–2), Elina Svitolina a remporté son troi­sième titre à Rome, et le 20e trophée de sa carrière, à 31 ans.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Ukrainienne s’est prêtée à un exer­cice qu’elle maîtrise un peu moins selon son mari, Gaël Monfils.

Elina Svitolina after beating Coco Gauff to win her 3rd Rome title



“I want to thank my family. My husband that tells me I’m very bad at speeches. Hopefully it’s not that bad this time”



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« Je tiens à remer­cier ma famille. Mon mari, qui me dit que je suis nulle pour les discours. J’espère que ce ne sera pas trop terrible cette fois‐ci, a plai­santé la dixième joueuse mondiale avant de poursuivre.

J’ai du mal à croire que cela fait déjà huit ans que j’ai brandi ce trophée pour la dernière fois. Je suis vrai­ment très satis­faite de ces deux semaines passées ici. Je tiens à féli­citer Coco pour son excellent tournoi, ainsi que toute son équipe. Tu es une cham­pionne excep­tion­nelle. J’espère que nous aurons l’occasion de nous affronter à nouveau à l’avenir. Je tiens à remer­cier mon équipe. J’ai connu une défaite diffi­cile en finale à Dubaï cette année. C’était mon 19e titre et je visais le 20e. J’avais dit à mon entraî­neur que ce serait bien d’atteindre un chiffre rond avant de mettre un terme à ma carrière. Tu m’avais répondu qu’on allait peut‐être y arriver cette année. Je suis très heureuse. Merci beau­coup à vous tous pour tout ce travail acharné. »