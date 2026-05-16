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Svitolina‐Monfils, après sa victoire en finale contre Coco Gauff : « Mon mari, Gaël, me dit que je suis nulle pour les discours »

Par
Baptiste Mulatier
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Grâce à sa victoire contre Cori Gauff en finale ce samedi (6−4, 6–7 [3], 6–2), Elina Svitolina a remporté son troi­sième titre à Rome, et le 20e trophée de sa carrière, à 31 ans. 

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Ukrainienne s’est prêtée à un exer­cice qu’elle maîtrise un peu moins selon son mari, Gaël Monfils.

« Je tiens à remer­cier ma famille. Mon mari, qui me dit que je suis nulle pour les discours. J’espère que ce ne sera pas trop terrible cette fois‐ci, a plai­santé la dixième joueuse mondiale avant de poursuivre. 

J’ai du mal à croire que cela fait déjà huit ans que j’ai brandi ce trophée pour la dernière fois. Je suis vrai­ment très satis­faite de ces deux semaines passées ici. Je tiens à féli­citer Coco pour son excellent tournoi, ainsi que toute son équipe. Tu es une cham­pionne excep­tion­nelle. J’espère que nous aurons l’occasion de nous affronter à nouveau à l’avenir. Je tiens à remer­cier mon équipe. J’ai connu une défaite diffi­cile en finale à Dubaï cette année. C’était mon 19e titre et je visais le 20e. J’avais dit à mon entraî­neur que ce serait bien d’atteindre un chiffre rond avant de mettre un terme à ma carrière. Tu m’avais répondu qu’on allait peut‐être y arriver cette année. Je suis très heureuse. Merci beau­coup à vous tous pour tout ce travail acharné. »

Publié le samedi 16 mai 2026 à 22:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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