Grâce à sa victoire contre Cori Gauff en finale ce samedi (6−4, 6–7 [3], 6–2), Elina Svitolina a remporté son troisième titre à Rome, et le 20e trophée de sa carrière, à 31 ans.
Lors de la cérémonie de remise des prix, l’Ukrainienne s’est prêtée à un exercice qu’elle maîtrise un peu moins selon son mari, Gaël Monfils.
Elina Svitolina after beating Coco Gauff to win her 3rd Rome title— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 16, 2026
“I want to thank my family. My husband that tells me I’m very bad at speeches. Hopefully it’s not that bad this time”
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« Je tiens à remercier ma famille. Mon mari, qui me dit que je suis nulle pour les discours. J’espère que ce ne sera pas trop terrible cette fois‐ci, a plaisanté la dixième joueuse mondiale avant de poursuivre.
J’ai du mal à croire que cela fait déjà huit ans que j’ai brandi ce trophée pour la dernière fois. Je suis vraiment très satisfaite de ces deux semaines passées ici. Je tiens à féliciter Coco pour son excellent tournoi, ainsi que toute son équipe. Tu es une championne exceptionnelle. J’espère que nous aurons l’occasion de nous affronter à nouveau à l’avenir. Je tiens à remercier mon équipe. J’ai connu une défaite difficile en finale à Dubaï cette année. C’était mon 19e titre et je visais le 20e. J’avais dit à mon entraîneur que ce serait bien d’atteindre un chiffre rond avant de mettre un terme à ma carrière. Tu m’avais répondu qu’on allait peut‐être y arriver cette année. Je suis très heureuse. Merci beaucoup à vous tous pour tout ce travail acharné. »
Publié le samedi 16 mai 2026 à 22:06