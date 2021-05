Formidable lauréate du WTA 1000 de Rome après une correc­tion infligée à Karolina Pliskova (6–0, 6–0), Iga Swiatek s’est exprimée au micro du stade lors de la remise des trophées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Polonaise était plei­ne­ment satis­faite des progrès accom­plis tout au long de cette semaine romaine.

« Ce n’est jamais facile de gagner 6–0 dans le premier set. Vous avez toujours des doutes avant le deuxième set parce que vous savez que l’ad­ver­saire peut mieux jouer. J’avais la bonne menta­lité. Je suis vrai­ment fière de moi d’avoir pu garder la même ligne pendant tout le match. Ma confiance est vrai­ment élevée, mais vous devez vous rappeler que nous sommes humains. J’ai vécu des moments diffi­ciles et ce n’était pas facile au début du tournoi. La clé est simple­ment de se détendre et de ne pas avoir peur. Jour après jour, j’ai senti que mon jeu s’amé­lio­rait. Je ne savais pas si c’était suffi­sant pour gagner le tournoi. Je suis vrai­ment heureux d’avoir de bonnes personnes autour de moi qui me donnent une bonne énergie. Je suis vrai­ment fière de mon équipe. »