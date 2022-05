Iga Swiatek marche sur l’eau. Avec 26 victoires d’af­filée, elle est en course pour remporter un cinquième titre d’af­filée. Après sa victoire contre Bianca Andreescu (7–6(2), 6–0), la numéro 1 mondiale a fait des révé­la­tions très inté­res­santes sur l’emprise psycho­lo­gique qu’elle essaie d’ins­taller sur les autres joueuses du circuit.

« J’ai eu besoin de temps pour comprendre comment bien faire les choses, main­te­nant, j’uti­lise la série en cours ou le le clas­se­ment pour mettre la pres­sion sur mes adver­saires. Je pense l’avoir bien fait la saison dernière et au début de celle‐ci. J’apprends juste à l’uti­liser de manière posi­tive. L’année dernière, lorsque j’ai amélioré mon clas­se­ment, j’ai senti que quelque chose me mettait la pres­sion. Maintenant, c’est tota­le­ment diffé­rent. Je suis heureuse que mon équipe et moi, notam­ment Daria (Abramowicz, sa psycho­logue : ndlr) ayons travaillé dur pour changer mon approche mentale, je suis fière de ce travail. Le fait d’avoir Tomasz [Wiktorowski, son entraî­neur] qui a de l’ex­pé­rience et qui a déjà travaillé avec des joueurs de haut niveau est égale­ment très utile ».

Swiatek affronte Aryna Sabalenka ce samedi à 12h en demi‐finales.