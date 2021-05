Iga Swiatek était en démons­tra­tion dimanche en finale à Rome contre Karolina Pliskova. En mode rouleau‐compresseur comme elle l’avait été à Roland‐Garros en 2020, la Polonaise de 19 ans a infligé un cinglant 6–0, 6–0 à la Tchèque. Un score brutal pour une finale d’un aussi gros tournoi qui plus est. Swiatek a fait une révé­la­tion éton­nante après sa victoire.

« Pendant les chan­ge­ments de côté, je me suis visua­lisée en train de recom­mencer le match à partir de zéro à chaque fois. Je l’ai telle­ment bien fait, je ne savais même pas que j’avais gagné le premier set 6–0. Quand j’ai demandé le score à mon coach à la fin, je n’y croyais pas. Je lui ai dit : « tu es sûr, tu ne te trompes pas ? ». Je crois que j’étais en très grande forme menta­le­ment. Avec ma psycho­logue, Daria Abramowicz, je fais beau­coup de travail mental. Je fais des choses simples à l’en­traî­ne­ment que j’es­saie de repro­duire en match. C’est génial d’avoir une personne comme elle dans son staff. J’ai telle­ment confiance en elle. Comme Djokovic l’a dit un jour, tous les joueurs ont des très bons coups droits, des très bon revers, et son solides physi­que­ment. Mais deviendra cham­pion celui qui sera le plus fort menta­le­ment », a déclaré Iga Swiatek. Elle revient au top de sa forme au meilleur des moments. Elle se rendra à Roland‐Garros dans la peau de l’une des favo­rites à sa succession…