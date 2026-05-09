En conférence de presse après sa qualification pour le troisième tour du WTA 1000 de Rome, Iga Swiatek a expliqué pourquoi son entraîneur, Francis Roig (ancien coach de Rafael Nadal) se déplaçait en béquilles.
Tremenda imagen 😱— José Morón (@jmgmoron) May 7, 2026
Francis Roig se rompió el tendón de Aquiles y aun así estuvo acompañando a Swiatek en Roma, incluso con las muletas. pic.twitter.com/YZpH83uD1Q
« En gros, on s’entraînait sur la Piazza del Popolo. C’était censé être un entraînement en situation réelle. On s’est dit : ‘Bon, on va jouer à ce jeu sympa qu’on avait déjà fait avant dans la carré de service.’ On a même parié 100 euros.. On était à 5–4 et j’avais déjà une balle de match. Il a fait un petit saut et s’est rompu le tendon d’Achille. On s’est un peu occupé de lui. Il voulait vraiment revenir, il ne voulait pas prendre de temps de repos. J’apprécie beaucoup qu’il soit là parce que ce n’est sûrement pas facile pour lui. »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 14:39