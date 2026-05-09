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Swiatek sur la grave bles­sure de son coach : « On a parié 100 euros… Et il s’est rompu le tendon d’Achille »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour du WTA 1000 de Rome, Iga Swiatek a expliqué pour­quoi son entraî­neur, Francis Roig (ancien coach de Rafael Nadal) se dépla­çait en béquilles. 

« En gros, on s’en­traî­nait sur la Piazza del Popolo. C’était censé être un entraî­ne­ment en situa­tion réelle. On s’est dit : ‘Bon, on va jouer à ce jeu sympa qu’on avait déjà fait avant dans la carré de service.’ On a même parié 100 euros.. On était à 5–4 et j’avais déjà une balle de match. Il a fait un petit saut et s’est rompu le tendon d’Achille. On s’est un peu occupé de lui. Il voulait vrai­ment revenir, il ne voulait pas prendre de temps de repos. J’apprécie beau­coup qu’il soit là parce que ce n’est sûre­ment pas facile pour lui. »

Publié le samedi 9 mai 2026 à 14:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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