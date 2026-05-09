En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour du WTA 1000 de Rome, Iga Swiatek a expliqué pour­quoi son entraî­neur, Francis Roig (ancien coach de Rafael Nadal) se dépla­çait en béquilles.

Tremenda imagen 😱



Francis Roig se rompió el tendón de Aquiles y aun así estuvo acom­pañando a Swiatek en Roma, incluso con las muletas. pic.twitter.com/YZpH83uD1Q — José Morón (@jmgmoron) May 7, 2026

« En gros, on s’en­traî­nait sur la Piazza del Popolo. C’était censé être un entraî­ne­ment en situa­tion réelle. On s’est dit : ‘Bon, on va jouer à ce jeu sympa qu’on avait déjà fait avant dans la carré de service.’ On a même parié 100 euros.. On était à 5–4 et j’avais déjà une balle de match. Il a fait un petit saut et s’est rompu le tendon d’Achille. On s’est un peu occupé de lui. Il voulait vrai­ment revenir, il ne voulait pas prendre de temps de repos. J’apprécie beau­coup qu’il soit là parce que ce n’est sûre­ment pas facile pour lui. »