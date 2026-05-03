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Une double lauréate en Grand Chelem de retour sur les courts !

Par
Thomas S
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Barbora Krejcikova is back !

Absente du circuit depuis le 16 février dernier à cause d’une bles­sure au niveau du dos, la Tchèque, lauréate de Roland‐Garros et Wimbledon, a pris le temps de bien se soigner avant d’ef­fec­tuer son retour sur les courts.

Un retour qui aura lieu la semaine prochaine à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Rome, où l’ac­tuelle 52e joueuse mondiale été aperçue en train de s’entraîner. 

Une excel­lente nouvelle pour le circuit tant Barbora est une cham­pionne à part et talentueuse. 

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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