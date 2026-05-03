Barbora Krejcikova is back !
Absente du circuit depuis le 16 février dernier à cause d’une blessure au niveau du dos, la Tchèque, lauréate de Roland‐Garros et Wimbledon, a pris le temps de bien se soigner avant d’effectuer son retour sur les courts.
Un retour qui aura lieu la semaine prochaine à l’occasion du WTA 1000 de Rome, où l’actuelle 52e joueuse mondiale été aperçue en train de s’entraîner.
Barbora Krejcikova practicing pic.twitter.com/kkLwWf2VbA— Ken McKinnon (@mckinnon88877) May 2, 2026
Une excellente nouvelle pour le circuit tant Barbora est une championne à part et talentueuse.
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 16:40