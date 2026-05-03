Barbora Krejcikova is back !

Absente du circuit depuis le 16 février dernier à cause d’une bles­sure au niveau du dos, la Tchèque, lauréate de Roland‐Garros et Wimbledon, a pris le temps de bien se soigner avant d’ef­fec­tuer son retour sur les courts.

Un retour qui aura lieu la semaine prochaine à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Rome, où l’ac­tuelle 52e joueuse mondiale été aperçue en train de s’entraîner.

Une excel­lente nouvelle pour le circuit tant Barbora est une cham­pionne à part et talentueuse.