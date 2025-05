Dans des propos tenus sur la chaîne Supertennis, relayés par Tennis Uptodate, le septuple lauréat en Grand Chelem, Mats Wilander, a encensé l’Italienne Jasmine Paolini, titrée à domi­cile grâce à sa victoire contre Cori Gauff en finale du WTA 1000 de Rome samedi.

« Je pense qu’elle est plus heureuse que n’im­porte quelle autre joueuse ayant remporté le tournoi de Rome. À mon avis, elle a joué un match parfait. Coco Gauff n’a pas bien démarré et n’a jamais réussi à revenir dans le match. Mais Jasmine a très bien joué. Il faut la voir jouer en direct pour se rendre compte de la puis­sance qu’elle dégage. Elle se déplace incroya­ble­ment bien, elle a un sens de l’an­ti­ci­pa­tion hors du commun. Mais ce qui m’a le plus impres­sionné, c’est son carac­tère, ce qu’elle dégage. Les gens l’adorent parce qu’elle est toujours souriante. Même quand elle rate un coup, elle continue de sourire. Jasmine est la plus belle chose qui soit arrivée au tennis féminin depuis longtemps. »