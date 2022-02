En confé­rence de presse avant son quart de finale à Saint‐Pétersbourg, Belinda Bencic a fait une révé­la­tion assez inquié­tante sur son état de santé. Testée posi­tive au covid‐19 à Abu Dhabi fin décembre, la Suissesse n’est malheu­reu­se­ment pas tota­le­ment remise notam­ment au niveau du souffle.

« On m’a diag­nos­tiqué quelque chose dans mes poumons qui n’est pas normal. Je peux jouer, mais il me faudra du temps pour retrouver la condi­tion physique que j’avais avant d’être infectée », a confié la 24e joueuse mondiale qui réalise quand même un début de saison hono­rable avec 5 victoires pour deux défaites, et une possible quali­fi­ca­tion dans le dernier carré en Russie en cas de succès contre Anett Kontaveit ce vendredi en fin d’après‐midi.