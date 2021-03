Quelle bagarre, quel match. Fiona Ferro et Vera Zvonareva ont livré une grande partie en huitièmes de finale à Saint‐Pétersbourg, le premier du tournoi pour la Française. L’expérimentée joueuse russe a fini par l’emporter au terme d’un combat de 3h13 : 6–7(6), 7–5, 7–6(2). Une contre‐performance pour Ferro, tête de série numéro 3, mais Zvonareva a affiché un niveau plus que surpre­nant. Elle n’a jamais craqué physi­que­ment bien au contraire. Les deux joueuses ont même disputé un magni­fique point de 25 échanges dans l’ul­time tie‐break, pour terminer de s’épuiser. Et Fiona finis­sait par craquer…

7 5 6 🇫🇷Ferro

6 7 7 🇷🇺Zvonareva



