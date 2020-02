Alors qu’elle devait jouer Alexandrova en quart de finale, Kvitova a du déclarer forfait comme elle l’a expliqué aux médias présents en Russie : « Je dois me retirer du tournoi à cause d’une maladie. Hier, je ne me sentais pas bien du tout pendant le match et aujourd’hui j’étais bien pire. Je regrette de ne pas pouvoir jouer devant les fans ». Du coup, elle n’a pas confirmé sa présence pour le tournoi de Dubaï qui débutera dans quelques jours.