Et si le tournoi de Saint-Pétersbourg était un tournant pour Océane Dodin ? La Tricolore de 23 ans, issue des qualifications, a confirmé son regain de forme en disposant de Johanna Konta (14e) en deux sets, 6-3, 6-4. Un match qu’elle a dominé de bout en bout, même si elle a eu un peu de mal à conclure dans un jeu de service où elle a écarté les deux seules balles de break en faveur de la Britannique.

La Nordiste (159e), dont la qualité de frappe de balle n’est plus à démontrer surtout en indoor, se qualifie ainsi pour son premier quart de finale sur le circuit WTA depuis Washington en 2017. Depuis, la Tricolore avait connu de graves problèmes d’oreille interne qui lui ont occasionné des vertiges l’obligeant à couper avec le tennis entre Roland-Garros 2018 et mars 2019. Elle attend désormais de connaître sa prochaine adversaire qui sera Fiona Ferro ou Elena Rybakina.

Second career win over a Top 20 player 🙌

Oceane Dodin defeats the No.4 seed Konta, 6-3, 6-4, at the @Formula_TX ! pic.twitter.com/48pba85Uhw

