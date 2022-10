Engagée cette semaine à San Diego et victo­rieuse de son premier match face à sa compa­triote Robin Montgomery ce mercredi soir (6−3, 6–3), Cori Gauff s’est exprimée à l’issue de la rencontre sur le fait qu’elles sont toutes les deux afro‐américaines. Et selon la fina­liste de Roland‐Garros en juin dernier, Serena et Venus Williams ont clai­re­ment montré la voix.

« Je pense que si Serena et Venus ont vu cela aujourd’hui, deux jeunes de 18 ans, toutes deux afro‐américains, jouant au niveau WTA 500, je pense qu’elle seront fières alors que nous sommes toutes les deux des produits de leur héri­tage. Je suis recon­nais­sante d’avoir eu ces exemples à suivre et j’es­père que je pour­rais peut‐être être un exemple moi‐même. »