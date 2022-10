Paula Badosa, actuelle 4e mondiale, dispute cette semaine le WTA 500 de San Diego où elle s’est faci­le­ment quali­fiée pour les huitièmes de finales en domi­nant Louisa Chirico : 6–0, 6–3. L’Espagnole de 24 ans affron­tera la locale Danielle Collins (19e) cette nuit aux envi­rons de 4h du matin.

Dans une récente inter­view pour la WTA, Paulo Badosa est revenue sur ce qui avait changé pour elle suite à son évolu­tion au clas­se­ment et son nouveau statut. Elle expri­mait que le prin­cipal chan­ge­ment venait du fait que son nombre de fans avait explosé et qu’il y avait des bons et des mauvais côtés à cette nouvelle popularité.

« Je les aime et j’ai beau­coup de fans, mais pour la première fois, je sens que j’ai aussi des détrac­teurs. C’était très diffi­cile pour moi de tout gérer, car je n’ar­rive pas à comprendre pour­quoi les gens peuvent me détester sans me connaître. Il est toujours diffi­cile pour moi de voir que, quoi que vous fassiez, les gens vont toujours vous juger et vous criti­quer, et ils vont vous détester. »