Avec 60 victoires au comp­teur, sept titres dont quatre WTA 1000 et deux tour­nois du Grand Chelem (Roland‐Garros et US Open), Iga Swiatek réalise une saison excep­tion­nelle. Pourtant, sa moti­va­tion reste très élevée comme elle l’a expliqué à son arrivée à San Diego, quelques jours après sa défaite en finale à Ostrava contre Barbora Krejcikova.

« Honnêtement, je me sens vrai­ment bien en ce moment, même si c’est vrai que c’est un peu étrange. C’est étrange parce que je pensais qu’a­près tant de matchs j’al­lais ressentir un certain manque de moti­va­tion, c’est ce que l’on pense quand on gagne trop, on pense que l’on n’aura plus d’ob­jectif à atteindre. Mais en réalité, c’est le contraire qui s’est produit, je suis encore plus fraiche, la victoire me permet de rester très posi­tive, alors je ne perds pas mon énergie et mon temps à me remettre dans cet état d’es­prit positif. Je sens que je peux conti­nuer à montrer mon propre rythme et faire mon travail sur le court », a déclaré la numéro 1 mondiale.