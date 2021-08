Danielle Collins n’est certes pas la plus sympa­thique et joviale des joueuses du circuit féminin mais ce qu’elle réalise depuis plusieurs semaines est assez impressionnant.

Victorieuse de son tout premier trophée en carrière sur la terre battue de Palerme le 25 juillet dernier, l’Américaine de 27 ans s’est cette fois imposée sur ses terres, à San José sur un tournoi classé WTA 500.

Opposée à la Russe Daria Kasatkina en finale, la nouvelle 36e mondiale aurait bien pu craquer et céder à la frus­tra­tion après la perte de la deuxième manche où elle a manqué la baga­telle de cinq balles de match avant de céder 10–12 au jeu décisif.

Mais beau­coup plus consis­tante et offen­sive que son adver­saire, Collins est parvenue à se remo­bi­liser pour fina­le­ment remporter le match et un deuxième trophée de rang (6–3, 6–7(10), 6–1).

Il faudra compter sur elle lors de l’US Open, à partir du 30 août prochain.