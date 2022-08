Gauff, avant d’affronter Osaka : « C’est comme un Federer‐Nadal »

Chouchoute du public cali­for­nien, Cori Gauff sait qu’elle partira avec un vrai avan­tage lors de son duel cette nuit (pas avant 00h30, heure fran­çaise) face à Naomi Osaka dans le choc des huitièmes de finale sur le WTA 500 de San José.

Forcément inter­rogée sur ce match très attendu face à l’une des meilleurs joueuses de ces trois, quatre dernières années, la jeune améri­caine de 18 ans, qui est menée 2–1 dans les confron­ta­tions, s’est laissé aller en compa­rant ce match à l’un des plus grands de l’his­toire de ce sport. Rien que cela.

« Du point de vue de la compé­ti­tion, ce serait comme Federer et Nadal. Je veux dire sur le plan émotionnel. Quand nous sommes sur le court, nous allons nous battre très fort l’un contre l’autre, mais en dehors du court, nous n’avons que du respect l’un pour l’autre, pour ce que nous faisons sur et en dehors du court. J’ai joué contre elle de nombreuses fois et elle sera évidem­ment une adver­saire diffi­cile. Quoi qu’il en soit, qu’elle gagne ou qu’elle perde, je pense que ce sera un grand match. Elle est une telle cham­pionne, sur et en dehors du court, donc je suppose que c’est le type de personnes que vous voulez jouer, et j’ai hâte de jouer ces matchs. »