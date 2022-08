Osaka sur Gauff : « C’est déjà clairement une star, c’est très clair »

Comme vous l’aurez compris, Naomi Osaka et Cori Gauff s’adorent.

Et même si la jeune améri­caine s’est imposée cette nuit face à la Japonaise (6–4, 6–4), cette dernière est loin d’être rancu­nière. Elle a même préféré rendre un immense hommage à sa copine plutôt que de parler d’elle et de sa contre‐performance.

« C’est vrai­ment une star. C’est très clair. Elle est très impor­tante pour le jeu. « Après Roland‐Garros l’année dernière quand je me suis retirée, elle a été la première joueuse à m’en­voyer un message et je ne l’ai jamais oublié. J’ai telle­ment d’amour pour elle et je pense qu’elle se comporte bien au‐delà de son âge. »