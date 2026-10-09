Victime d’un choc septique à cause d’une bactérie après sa défaite au premier tour du WTA 250 de São Paulo au Brésil, le 16 septembre, la Française Chloé Paquet, 320e mondiale, a raconté son calvaire à RMC Sport.
« J’ai joué un match pas super, mais tout allait bien. Et deux heures après, le cauchemar a commencé. J’ai fait un choc septique à cause d’une bactérie et je suis restée neuf jours à l’hôpital dont sept en soins intensifs. J’arrive à l’aéroport (pour se rendre à Singapour) et là, je m’écroule, je suis frigorifiée, je ne sens plus mes jambes ni mes bras, j’ai mal partout. Je dis à mon coach (Stéphane Charret) : ‘écoute, je ne vais pas être capable de prendre le vol.’ On attend dix minutes pour voir si ça va mieux et au bout de dix minutes je lui dis d’appeler un docteur parce que ça ne va pas du tout. Et là, c’était catastrophique : j’avais 41°C de température et ma tension était très basse. J’ai été amenée tout de suite en ambulance. Ce n’était pas sûr qu’il (Stéphane) reste (après le tournoi) donc heureusement (qu’il était là). Il a fait les neuf jours à l’hôpital avec moi en tenant ma famille au courant… J’ai refait un scan encore hier, j’ai des prises de sang tous les trois ou quatre jours pour vérifier. La bactérie est partie, mon foie et mes reins ont été un petit peu touchés mais ça commence à revenir presque à la normale. Quelle aventure. Pas une fois je pensais que ça pouvait m’arriver. Sur le moment, on n’a pas peur, on est à l’hôpital, ça allait, j’essayais surtout de me sentir mieux jour après jour. Mais quand on rentre, on se rend compte vraiment que c’était plutôt grave. Le médecin m’a dit que ça aurait pu mal tourner, que mon foie et mes reins auraient pu être plus touchés. Mais comme je suis en bonne santé et sportive, ça a tenu. »
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 15:50