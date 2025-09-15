Il était temps pour Loïs Boisson !
Après deux défaites dès le premier tour, à Cleveland et l’US Open, la Française a décroché ce lundi la première victoire de sa carrière sur surface dur, sur le circuit principal.
Engagée cette semaine sur le WTA 500 de Séoul où elle affrontait l’invitée et locale, Yeonwoo Ku (305e), la 49e joueuse mondiale a facilement fait respecter son rang : 6–2, 6–1, après 1h25 de jeu.
Starting off strong in Seoul 🔥— wta (@WTA) September 15, 2025
Lois Boisson advances to the Round of 16 after defeating Ku 6–2, 6–1.#KoreaOpen pic.twitter.com/LDmPEixMIo
Un succès certes logique mais important pour la confiance de Loïs qui fera face à un gros morceau au prochain tour en la personne d’Ekaterina Alexandrova, tête de série numéro 2 du tournoi coréen.
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 15:11