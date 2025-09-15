Il était temps pour Loïs Boisson !

Après deux défaites dès le premier tour, à Cleveland et l’US Open, la Française a décroché ce lundi la première victoire de sa carrière sur surface dur, sur le circuit principal.

Engagée cette semaine sur le WTA 500 de Séoul où elle affron­tait l’in­vitée et locale, Yeonwoo Ku (305e), la 49e joueuse mondiale a faci­le­ment fait respecter son rang : 6–2, 6–1, après 1h25 de jeu.

Starting off strong in Seoul 🔥



Lois Boisson advances to the Round of 16 after defea­ting Ku 6–2, 6–1.#KoreaOpen pic.twitter.com/LDmPEixMIo — wta (@WTA) September 15, 2025

Un succès certes logique mais impor­tant pour la confiance de Loïs qui fera face à un gros morceau au prochain tour en la personne d’Ekaterina Alexandrova, tête de série numéro 2 du tournoi coréen.