Thomas S
Par Thomas S

Il était temps pour Loïs Boisson !

Après deux défaites dès le premier tour, à Cleveland et l’US Open, la Française a décroché ce lundi la première victoire de sa carrière sur surface dur, sur le circuit principal. 

Engagée cette semaine sur le WTA 500 de Séoul où elle affron­tait l’in­vitée et locale, Yeonwoo Ku (305e), la 49e joueuse mondiale a faci­le­ment fait respecter son rang : 6–2, 6–1, après 1h25 de jeu. 

Un succès certes logique mais impor­tant pour la confiance de Loïs qui fera face à un gros morceau au prochain tour en la personne d’Ekaterina Alexandrova, tête de série numéro 2 du tournoi coréen. 

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 15:11

