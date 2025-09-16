Engagée un peu à la surprise générale sur le WTA 500 de Séoul qui a débuté ce lundi, Iga Swiatek, seule joueuse du Top 10 mondial présente en Corée du Sud, a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse.
Et lorsque l’un d’entre eux a osé lui demander si elle se voyait déjà en finale, la Polonaise a tenu à calmer le jeu.
« Honnêtement, je ne pense pas que cela ait de sens de penser tout de suite à une finale. N’importe quelle joueuse du tableau principal peut gagner ce tournoi. Il y a de grandes joueuses qui sont venues ici pour concourir, alors je préfère y aller doucement, étape par étape. Pour l’instant, je ne pense qu’à mon premier match. Je suis arrivée en ville hier. Je ne suis ici que depuis une journée, alors je dois maintenant profiter du peu de temps dont je dispose ces prochaines heures pour me concentrer sur le moment présent. Je suis concentrée sur mes entraînements, en pensant à ce que sera mon premier match. On verra comment je me sentirai en entrant sur le terrain, comment je vais jouer. Je suis sûre que beaucoup de joueuses peuvent atteindre la finale, alors on verra bien », a déclaré celle qui fera ses débuts face à la gagnante du duel entre Zakharova et Cirstea.
