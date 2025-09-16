Engagée un peu à la surprise géné­rale sur le WTA 500 de Séoul qui a débuté ce lundi, Iga Swiatek, seule joueuse du Top 10 mondial présente en Corée du Sud, a répondu aux ques­tions des jour­na­listes en confé­rence de presse.

Et lorsque l’un d’entre eux a osé lui demander si elle se voyait déjà en finale, la Polonaise a tenu à calmer le jeu.

« Honnêtement, je ne pense pas que cela ait de sens de penser tout de suite à une finale. N’importe quelle joueuse du tableau prin­cipal peut gagner ce tournoi. Il y a de grandes joueuses qui sont venues ici pour concourir, alors je préfère y aller douce­ment, étape par étape. Pour l’ins­tant, je ne pense qu’à mon premier match. Je suis arrivée en ville hier. Je ne suis ici que depuis une journée, alors je dois main­te­nant profiter du peu de temps dont je dispose ces prochaines heures pour me concen­trer sur le moment présent. Je suis concen­trée sur mes entraî­ne­ments, en pensant à ce que sera mon premier match. On verra comment je me sentirai en entrant sur le terrain, comment je vais jouer. Je suis sûre que beau­coup de joueuses peuvent atteindre la finale, alors on verra bien », a déclaré celle qui fera ses débuts face à la gagnante du duel entre Zakharova et Cirstea.

