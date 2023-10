Titrée à Séoul grâce à sa victoire contre Yue Yuan (106e), 6–2, 6–3, Jessica Pegula a expliqué pour­quoi ce quatrième titre en carrière avait une valeur spéciale.

« Vous ne le savez proba­ble­ment pas mais je suis à moitié coréenne. Je suis désolée de ne pas parler la langue, mais même si j’aime le barbecue et le kimchi, j’ai un côté coréen en moi. Ma mère est née ici et a ensuite été adoptée par une famille améri­caine, c’est donc très spécial pour moi d’avoir pu soulever un titre ici. Peu de gens peuvent le dire, mais j’ai toujours eu en tête de revenir me battre pour ce trophée, et main­te­nant je l’ai enfin. Merci beau­coup à tous ceux qui sont venus me soutenir tout au long de la semaine », a déclaré la quatrième joueuse mondiale.