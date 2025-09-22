AccueilWTAWTA - SéoulSwiatek après son sacre : "Pour mon père et l'histoire familiale ici,...
Swiatek après son sacre : « Pour mon père et l’his­toire fami­liale ici, je suis heureuse d’avoir pu gagner ce tournoi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Ancien rameur polo­nais, Tomasz Swiatek parti­cipé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et terminé septième de la compé­ti­tion d’aviron. 37 ans plus tard, sa fille, Iga a remporté le WTA 500 coréen en battant Ekaterina Alexandrova en finale (1−6, 7–6, 7–5).

« Je suis heureuse d’avoir pu gagner ici pour l’his­toire fami­liale. Mon père n’a pas pu gagner aux Jeux olym­piques, mais au moins, j’ai gagné ce tournoi. J’espère revenir en 2026 pour défendre ce titre et en profiter », a déclaré la numéro 2 mondiale dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 16:09

