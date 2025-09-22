Ancien rameur polonais, Tomasz Swiatek participé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et terminé septième de la compétition d’aviron. 37 ans plus tard, sa fille, Iga a remporté le WTA 500 coréen en battant Ekaterina Alexandrova en finale (1−6, 7–6, 7–5).
« Je suis heureuse d’avoir pu gagner ici pour l’histoire familiale. Mon père n’a pas pu gagner aux Jeux olympiques, mais au moins, j’ai gagné ce tournoi. J’espère revenir en 2026 pour défendre ce titre et en profiter », a déclaré la numéro 2 mondiale dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 16:09