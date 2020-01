Dans une finale assez inédite, Ekaterina Alexandrova (34e) a eu le dernier mot pour s’imposer 6-2, 6-4 face à sa compatriote Elena Rybakina (36e). La Russe a su réagir au deuxième set où elle était menée 4-2 en remportant quatre jeux de rang. A 25 ans, elle décroche ainsi son premier titre WTA sur le circuit principal.

Ekaterina Alexandrova does it !

A first WTA title for her at #ShenzhenOpen as she beats Rybakina 6-2, 6-4 !

👏👏👏 pic.twitter.com/LTPVhJ336v

— WTA (@WTA) January 11, 2020