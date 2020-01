Belinda Bencic, demi-finaliste à l’US Open en septembre 2019, débutera 2020 du côté de Shenzhen où elle sera tête de série numéro 1 du tournoi. Pour son entrée en lice, la Suissesse (8e) affrontera la Russe Anna Blinkova (61e). Elle pourrait croiser la route de Garbine Muguruza en quarts de finale. Dans la partie basse, Aryna Sabalenka, tenante du titre et tête de série numéro 2, sera opposée à une joueuse qualifiée.

Main draw @ShenzhenOpenWTA, where Belinda Bencic and Aryna Sabalenka are the top two seeds.

Garbiñe Muguruza lands in Bencic’s quarter. pic.twitter.com/76FiYal1G9

— WTA Insider (@WTA_insider) January 4, 2020