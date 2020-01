Garbine Muguruza a envie de se racheter en 2020. L’Espagnole disputera les demi-finales de Shenzhen après être venue à bout de Zarina Diyas (75e) 6-4, 2-6, 6-4. La joueuse ibérique a connu une frayeur dans la troisième manche en perdant son break d’avance (4-2 à 4-4). La protégée de Conchita Martinez va affronter Ekaterina Alexandrova pour une place en finale.

An ace to close out the victory 💥 and @GarbiMuguruza is the first player into the #ShenzhenOpen semifinals ! 6-4, 2-6, 6-4 over Diyas. pic.twitter.com/EHLlfpMQ3v

— WTA (@WTA) January 9, 2020