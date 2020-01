La finale de Shenzhen aura une affiche assez inédite puisqu’elle opposera Ekaterina Alexandrova (34e) à Elena Rybakina (36e). Alexandrova a dominé la revenante Garbine Muguruza en deux manches 6-4, 6-3 et disputera sa deuxième finale sur le circuit principale. Elle tentera de gagner son premier titre (elle a remporté trois titres WTA 125K series, l’équivalent de Challenger). Rybakina, elle, a éliminé Kristyna Pliskova (66e) 6-2, 7-5 et se qualifie pour sa troisième finale et visera un deuxième titre après celui de Bucarest en 2019.