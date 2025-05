De retour aux Internationaux de Strasbourg qui se tiennent du 17 au 24 mai, l’aven­ture d’Alizé Cornet aura tourné court. Pour son entrée en lice ce lundi, la Niçoise a été sèche­ment battue par Marie Bouzkova (6−2, 6–1).

Interrogée sur sa sortie de retraite, dans les colonnes de L’Équipe, la 747e joueuse mondiale évoque une recherche de plaisir sur le court, bien avant une quête de perfor­mance. À ce sujet, elle n’a pas peur de fermer prochai­ne­ment le chapitre du tennis une nouvelle fois.

« Je ne suis vrai­ment pas revenue au tennis parce que je m’en­nuyais dans ma vie sans tennis. C’est vrai­ment pas ça. Au contraire, j’ai hâte d’ar­rêter de nouveau ! J’avais vrai­ment envie de me mettre ce chal­lenge, de jouer pour m’amuser, ce qui ne m’était pas arrivé ces dernières années. Il y avait quelque chose qui me contra­riait dans le fait d’ar­rêter ma rela­tion avec le tennis sur cette note un peu néga­tive. Mais la vie sans tennis, elle est excep­tion­nelle. Déjà, j’ai du temps, ce qui est quand même du luxe. Et puis j’ai la possi­bi­lité de faire plein d’autres choses, de travailler d’une autre manière, de laisser exprimer une autre part de ma person­na­lité parce que j’ai d’autres talents que de jouer au tennis, même si je n’ai pas l’im­pres­sion d’être très talen­tueuse sur le terrain en ce moment. Je suis aussi très contente de ce que j’ai vu pendant ces quelques mois sans tennis et l’après carrière ne me fait plus du tout peur ».