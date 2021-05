Présente à Strasbourg pour les IS après un imbro­glio entre Madrid et Rome suite à un test positif au Covid‐19 puis un second négatif, la joueuse cana­dienne veut oublier cet épisode pour se concen­trer sur le tournoi de Roland Garros qui approche à grands pas. Alors qu’elle na plus rejoué sur terre battue depuis son abandon au deuxième tour des Internationaux de France en 2019, l’ac­tuelle 7e joueuse mondiale espère être rapi­dem­ment compétitive.

« Je vais très bien, j’ai passé quelques jours de congé après Miami, j’ai passé un peu de temps libre avec la famille, et malheu­reu­se­ment, ce qui s’est passé à Madrid s’est passé mais j’ai senti que je faisais de mon mieux et je sentais que jouer à Strasbourg était la meilleure option et je suis contente de la déci­sion. Cela fait une énorme diffé­rence de ne pas avoir joué depuis si long­temps sur cette surface, c’est pour cela que je voulais jouer un tournoi sur terre battue avant l’Open de France, ça fait deux ans que je n’ai pas joué sur terre battue alors voyons ce que je peux faire. »