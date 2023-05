La joueuse russe est char­mante et elle maitrise la langue de Molière parfai­te­ment. Qualifiée en finale des Internationaux de Strasbourg, elle a expliqué le pour­quoi et le comment de cet apprentissage.

« Cela fait long­temps que je suis en France. Dés le départ, j’ai acheté un livre de gram­maire et de voca­bu­laire pour apprendre le Français. Cela a été un vrai coup de foudre. J’ai beau­coup travaillé mais cela était un plaisir. Aujourd’hui, quand je suis sur un court, je pense en fran­çais. Je me dis : ‘Allez bouge tes jambes, avance, sois agres­sive’. J’ai toujours adoré apprendre une langue car on découvre une culture. Après le Français, je vise l’Espagnol, je maitrise déjà pas mal de choses, mais il y a des sujets où je suis encore trop courte en terme de vocabulaire. »