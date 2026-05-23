Emma Navarro a vécu une semaine incroyable en Alsace.
Pour remporter cette 40ème édition des Internationaux de Strasbourg, elle a dominé la Canadienne, tête de série 1, Victoria Mboko en trois manches : 6–0, 4–6, 6–2.
Il faut dire que la présence de Victoria n’était pas garantie à 100% ce matin car elle s’était blessée hier lors de sa demi‐finale. C’est ce qui explique sûrement son début de match assez catastrophique.
En face, Emma déroulait en imposant son rythme et sa régularité. Victime d’un problème physique qu’elle ne veut pas révéler depuis un an, l’Américaine a maintenant plus de coffre et de puissance. Et même si elle ratait une balle de match à 5 à 4 sur le service adverse pour finalement s’embarquer dans un périlleux 3ème set, Emma parvenait à retrouver de l’énergie pour se détacher assez rapidement et filer vers le titre.
Ce succès, le 9ème de sa carrière sur le circuit, lui permet donc d’arriver à Paris avec le plein de confiance et une 24 ème place lundi au classement WTA, loin encore de son meilleur niveau (8ème en septembre 2024).
Mboko peut aussi être assez fière de son parcours sur la terre battue alsacienne, une surface qu’elle découvre un peu plus après chaque match. Il sera intéressant de voir ce qu’elle produira du côté de la porte d’Auteuil.
Publié le samedi 23 mai 2026 à 16:33