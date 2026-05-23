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Attention à Emma Navarro, lauréate à Strasbourg et en grande forme !

Par
Laurent Trupiano
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Emma Navarro a vécu une semaine incroyable en Alsace. 

Pour remporter cette 40ème édition des Internationaux de Strasbourg, elle a dominé la Canadienne, tête de série 1, Victoria Mboko en trois manches : 6–0, 4–6, 6–2.

Il faut dire que la présence de Victoria n’était pas garantie à 100% ce matin car elle s’était blessée hier lors de sa demi‐finale. C’est ce qui explique sûre­ment son début de match assez catastrophique. 

En face, Emma dérou­lait en impo­sant son rythme et sa régu­la­rité. Victime d’un problème physique qu’elle ne veut pas révéler depuis un an, l’Américaine a main­te­nant plus de coffre et de puis­sance. Et même si elle ratait une balle de match à 5 à 4 sur le service adverse pour fina­le­ment s’embarquer dans un périlleux 3ème set, Emma parve­nait à retrouver de l’énergie pour se déta­cher assez rapi­de­ment et filer vers le titre.

Ce succès, le 9ème de sa carrière sur le circuit, lui permet donc d’ar­river à Paris avec le plein de confiance et une 24 ème place lundi au clas­se­ment WTA, loin encore de son meilleur niveau (8ème en septembre 2024).

Mboko peut aussi être assez fière de son parcours sur la terre battue alsa­cienne, une surface qu’elle découvre un peu plus après chaque match. Il sera inté­res­sant de voir ce qu’elle produira du côté de la porte d’Auteuil.

Publié le samedi 23 mai 2026 à 16:33

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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