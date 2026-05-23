Emma Navarro a vécu une semaine incroyable en Alsace.

Pour remporter cette 40ème édition des Internationaux de Strasbourg, elle a dominé la Canadienne, tête de série 1, Victoria Mboko en trois manches : 6–0, 4–6, 6–2.

Il faut dire que la présence de Victoria n’était pas garantie à 100% ce matin car elle s’était blessée hier lors de sa demi‐finale. C’est ce qui explique sûre­ment son début de match assez catastrophique.

En face, Emma dérou­lait en impo­sant son rythme et sa régu­la­rité. Victime d’un problème physique qu’elle ne veut pas révéler depuis un an, l’Américaine a main­te­nant plus de coffre et de puis­sance. Et même si elle ratait une balle de match à 5 à 4 sur le service adverse pour fina­le­ment s’embarquer dans un périlleux 3ème set, Emma parve­nait à retrouver de l’énergie pour se déta­cher assez rapi­de­ment et filer vers le titre.

Ce succès, le 9ème de sa carrière sur le circuit, lui permet donc d’ar­river à Paris avec le plein de confiance et une 24 ème place lundi au clas­se­ment WTA, loin encore de son meilleur niveau (8ème en septembre 2024).

Mboko peut aussi être assez fière de son parcours sur la terre battue alsa­cienne, une surface qu’elle découvre un peu plus après chaque match. Il sera inté­res­sant de voir ce qu’elle produira du côté de la porte d’Auteuil.